Ora pure Lopalco ammette le bugie sulle mascherine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Federico Garau "Le mascherine non c'erano", ha spiegato il virologo, neo assessore alla sanità della regione Puglia governata da Michele Emiliano Il neo assessore regionale della Puglia governata da Michele Emiliano, vale a dire il virologo Pierluigi Lopalco, rivela finalmente perché nelle fasi più drammatiche della pandemia da Coronavirus si fosse sentito ripetere spesso che le mascherine non servissero poi tanto: "Perché non ce n'erano". Un'ammissione che lascia di stucco non solo gli ospiti di "Piazzapulita", programma televisivo condotto da Corrado Formigli e in onda sulle frequenze di La7, ma anche i cittadini che da casa hanno potuto udire quella esternazione. L'epidemiologo dell'Università di Pisa viene incalzato da una serie di domande proprio sull'uso dei ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Federico Garau "Lenon c'erano", ha spiegato il virologo, neo assessore alla sanità della regione Puglia governata da Michele Emiliano Il neo assessore regionale della Puglia governata da Michele Emiliano, vale a dire il virologo Pierluigi, rivela finalmente perché nelle fasi più drammatiche della pandemia da Coronavirus si fosse sentito ripetere spesso che lenon servissero poi tanto: "Perché non ce n'erano". Un'ammissione che lascia di stucco non solo gli ospiti di "Piazzapulita", programma televisivo condotto da Corrado Formigli e in ondafrequenze di La7, ma anche i cittadini che da casa hanno potuto udire quella esternazione. L'epidemiologo dell'Università di Pisa viene incalzato da una serie di domande proprio sull'uso dei ...

dellorco85 : Sto qua era pure candidato Presidente nel 2013. Una cosa imbarazzante per il moVimento (ora espulso). È la dimostra… - datzebao : @4n1mo51t1som1n4 Continuano a far finta di niente. Ora che l'Inter ha un po' di contagiati forse decideranno di sve… - jakclive : 'deve pensarci pure! Ora arriva.. ordinato dal signore!' Eh! Le rabbiose da mafia dopo fine mese scorso.. sono di n… - CHEMSTIGMA : manca da twitter per un giorno e devo pure leggere che ora se si ha più di vent’anni bisogna anche specificato perc… - Duttale : @antonio_race @Alessalex36 si le abbiamo ascoltate, ora te ascolta l'asl... placati che rischi la caduta così! nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora pure Ora pure Clio Make Up è “razzista”: “I suoi correttori sono tutti bianchi” Il Primato Nazionale Naturale e sostenibile, Astra lancia la linea "Pure Beauty"

Naturale, sostenibile, elegante. Ecco sintetizzata in tre aggettivi la grande novità nata in casa Astra. Stiamo parlando di Pure Beauty, la collezione composta da prodotti altamente performanti formul ...

I bus che mancano in Val Polcevera

Il sudato viandante, uscito integro dall’insidiosa discesa lungo la costa del Gias del Dente, consulta il foglietto con l’appunto accuratamente preparato: per raggiungere Voltri prenderà il 97 delle o ...

Naturale, sostenibile, elegante. Ecco sintetizzata in tre aggettivi la grande novità nata in casa Astra. Stiamo parlando di Pure Beauty, la collezione composta da prodotti altamente performanti formul ...Il sudato viandante, uscito integro dall’insidiosa discesa lungo la costa del Gias del Dente, consulta il foglietto con l’appunto accuratamente preparato: per raggiungere Voltri prenderà il 97 delle o ...