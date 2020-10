Nobel per la pace al World Food Programme

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Assegnato il prestigioso riconoscimento È stato assegnato oggi, 9 ottobre, ilper la. Insieme alper la letteratura è sicuramente il riconoscimento più importante. Il premio è andato al(WFP). L’organizzazione era in lizza insieme ad altre 318 candidature (211 persone e 107 organizzazioni) il quarto numero più alto di sempre. Tra i candidati spiccava il nome della giovane attivista scandinava Greta Thunberg che da mesi sta portando avanti la sua battaglia per salvaguardare il clima e l’ecosistema del nostro pianeta. In lizza anche gli attivisti di Hong Kong, la Nato, il dissidente russo Alexei Navalny o il movimento made in USA “Black Lives Matter”. Leggi anche: Premio ...