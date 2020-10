Massimo Giletti candidato sindaco di Roma? L'ipotesi del Messaggero (Di venerdì 9 ottobre 2020) Massimo Giletti candidato sindaco di Roma? L’ipotesi avanzata dal Messaggero promette di far discutere. Non solo il Partito Democratico fatica a trovare un candidato per la guida della Capitale che andrà al voto il prossimo anno. Anche nel centrodestra si discute sul nome da schierare e soprattutto in grado di poter battere la sindaca Virginia Raggi.Secondo il Messaggero, alla coalizione di Salvini, Meloni e Tajani “piace assai l’esponente del mondo produttivo: e Giancarlo Cremonesi ha superato Aurelio Regina nei desiderata della coalizione”. Tuttavia tra c’è anche Giletti: La carta che qualcuno pensa di giocare è quella di Massimo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 ottobre 2020)di? L’avanzata dalpromette di far discutere. Non solo il Partito Democratico fatica a trovare unper la guida della Capitale che andrà al voto il prossimo anno. Anche nel centrodestra si discute sul nome da schierare e soprattutto in grado di poter battere la sindaca Virginia Raggi.Secondo il, alla coalizione di Salvini, Meloni e Tajani “piace assai l’esponente del mondo produttivo: e Giancarlo Cremonesi ha superato Aurelio Regina nei desiderata della coalizione”. Tuttavia tra c’è anche: La carta che qualcuno pensa di giocare è quella di...

Selvaggia Lucarelli, il mio sbaglio più grande? Massimo Giletti, ecco perché

Selvaggia Lucarelli, giornalista schietta e “ruvida” non le manda certo a dire e, quando qualcosa non le va a genio, va dritta all’obbiettivo e non si preoccupa neppure delle conseguenze. Parla, giudi ...

