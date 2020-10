Mancano i test e le norme per i medici di base (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nelle grandi città come Roma o Napoli, le code ai drive-in per i tamponi in auto possono durare molte ore. Se le richieste aumenteranno ancora, sottoporsi al test e ricevere l’esito in tempi ragionevoli potrebbe diventare un miraggio. Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, ieri ha rivolto un appello ai medici di base affinché rallentino questa corsa al tampone, visto che la maggior parte delle prescrizioni passano dai loro studi. Ma non è loro la responsabilità dell’ingolfamento del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nelle grandi città come Roma o Napoli, le code ai drive-in per i tamponi in auto possono durare molte ore. Se le richieste aumenteranno ancora, sottoporsi ale ricevere l’esito in tempi ragionevoli potrebbe diventare un miraggio. Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, ieri ha rivolto un appello aidiaffinché rallentino questa corsa al tampone, visto che la maggior parte delle prescrizioni passano dai loro studi. Ma non è loro la responsabilità dell’ingolfamento del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Whiterose2019 : RT @carlakak: INFERNO CAMPANIA: 1^ per numero di contagi ma quasi ultima per tamponi effettuati, i cittadini costretti a file di 8 ore; A c… - FMisfatto : RT @carlakak: INFERNO CAMPANIA: 1^ per numero di contagi ma quasi ultima per tamponi effettuati, i cittadini costretti a file di 8 ore; A c… - ElyCoss : RT @carlakak: INFERNO CAMPANIA: 1^ per numero di contagi ma quasi ultima per tamponi effettuati, i cittadini costretti a file di 8 ore; A c… - Antonel23399615 : RT @jimmomo: A chi invoca il Mes-sanitario: non sono i soldi che mancano per test, terapie intensive, medici e infermieri, per potenziare t… - carlakak : RT @carlakak: INFERNO CAMPANIA: 1^ per numero di contagi ma quasi ultima per tamponi effettuati, i cittadini costretti a file di 8 ore; A c… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancano test Napoli: tutti negativi i tamponi della squadra, ma mancano 4 test ROMA on line Chi arriva in Svizzera da Campania, Sardegna, Veneto e Liguria dovrà mettersi in quarantena

La mancata comunicazione dell’ingresso o la violazione della quarantena è sanzionata con una multa fino a 10 mila franchi (quasi 11mila euro). Anche dimostrando di essere risultati negativi a un test ...

"Da noi i test antigenici per il Covid? Ci sarebbe la rivolta dei condomìni. Apriamo invece le Case della Salute"

Da trentasette anni medico di base, Francesco Cesario racconta perchè la recente proposta dell'assessorato alla Sanità della Regione Lazio di ...

La mancata comunicazione dell’ingresso o la violazione della quarantena è sanzionata con una multa fino a 10 mila franchi (quasi 11mila euro). Anche dimostrando di essere risultati negativi a un test ...Da trentasette anni medico di base, Francesco Cesario racconta perchè la recente proposta dell'assessorato alla Sanità della Regione Lazio di ...