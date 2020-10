Maltempo | Vco | consiglio comunale di Pallanzeno convocato sulle rive di un fiume per protesta

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Ildi(Vco) è statodi unpercontro l’incuria ambientale. Si tratta di un comune di 1.100 abitanti nella media Val d’Ossola, che nel corso dell’ondata didi una settimana fa è stato inondato dalle acque del Toce. “E’ una cosa vergognosa – dice il sindaco Giampaolo Blardone – Aspettiamo i lavori da 14 anni. I soldi ci sono ma non possiamo spenderli e la nostra gente va a bagno. Sono disposto are facendo unsull’argine”.L'articolo MeteoWeb.

TgrPiemonte : Maltempo in Piemonte, 108 i comuni colpiti, 1360 interventi di ripristino. Migliaia di famiglie senza luce: 2700 ne… - LaStampa : Acqua novara vco: “Nell’immediato è impossibile trovare una soluzione”. - LaStampaTV : VIDEO | Maltempo nel Vco, Fabio Carosso (Regione): 'E' una situazione brutta' - CorriereTorino : Ponti e strade crollate in tutto il Piemonte. Cuneese sott’acqua. Un morto. Mattarella... - Novara_e_Varese : RT @PiemonteInforma: Il vicepresidente della @regionepiemonte @carossofabio a #PieveVergonte, nel #VCO, dove il #maltempo di venerdì ha cau… -

Un consiglio comunale convocato sulle rive di un fiume per protesta contro l'incuria ambientale. Succede a Pallanzeno (Vco), paese di 1. (ANSA) ...uscito di casa poco prima dell’ondata di maltempo e travolto da uno smottamento, prima di finire nel torrente Tinella in piena. Stamane, Luvinate è apparsa in tutta la desolazione della devasttazione ...