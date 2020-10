“Lo hanno trovato morto”. Maurizio Bisca, l’epilogo tragico: il suo corpo non lontano da casa (Di venerdì 9 ottobre 2020) Purtroppo Maurizio Bisca è morto. L’uomo, scomparso la sera dello scorso 30 luglio, è stato ritrovato senza vita mercoledì 7 ottobre 2020, nelle campagne di frazione Triveri, alle spalle dell’ex Ipca. Il corpo del il 57enne era riverso su un campo. A vederlo è stato un 60enne di Fiano che, camminando, ha notato qualcosa che non andava in un campo di granoturco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Cirié che hanno effettuato i rilievi sul cadavere, in avanzato stato di decomposizione. I parenti hanno comunque effettuato il riconoscimento, visto che i capi di abbigliamento che indossava erano esattamente quelli che indossava al momento della scomparsa. Sarà l’autopsia, disposta dalla procura di Ivrea, a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Purtroppoè morto. L’uomo, scomparso la sera dello scorso 30 luglio, è stato risenza vita mercoledì 7 ottobre 2020, nelle campagne di frazione Triveri, alle spalle dell’ex Ipca. Ildel il 57enne era riverso su un campo. A vederlo è stato un 60enne di Fiano che, camminando, ha notato qualcosa che non andava in un campo di granoturco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Cirié cheeffettuato i rilievi sul cadavere, in avanzato stato di decomposizione. I parenticomunque effettuato il riconoscimento, visto che i capi di abbigliamento che indossava erano esattamente quelli che indossava al momento della scomparsa. Sarà l’autopsia, disposta dalla procura di Ivrea, a ...

