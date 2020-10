John Lennon: la mente dei Beatles avrebbe 80 anni (Di venerdì 9 ottobre 2020) "Se i Beatles o gli anni Sessanta hanno avuto un messaggio, era questo: impara a nuotare. Punto. E una volta che hai imparato, mettiti a nuotare". Parola di John Lennon, uno dei più celebrati compositori e musicisti nella storia del rock. Artista estroso, colto, influente e politicamente impegnato, Lennon, nato il 9 ottobre 1940 a Liverpool, oggi avrebbe compiuto 80 anni, regalandoci chissà quanti altri capolavori. Nella sua musica, John ha messo a nudo il suo cuore e la sua anima nelle sue canzoni, vere e proprie istantanee delle sue emozioni, dei suoi pensieri e della sua visione del mondo. Amore, pace, politica, verità, bugie, media, razzismo, femminismo, religione, matrimonio, paternità: basta ascoltare ... Leggi su panorama (Di venerdì 9 ottobre 2020) "Se io gliSessanta hanno avuto un messaggio, era questo: impara a nuotare. Punto. E una volta che hai imparato, mettiti a nuotare". Parola di, uno dei più celebrati compositori e musicisti nella storia del rock. Artista estroso, colto, influente e politicaimpegnato,, nato il 9 ottobre 1940 a Liverpool, oggicompiuto 80, regalandoci chissà quanti altri capolavori. Nella sua musica,ha messo a nudo il suo cuore e la sua anima nelle sue canzoni, vere e proprie istantanee delle sue emozioni, dei suoi pensieri e della sua visione del mondo. Amore, pace, politica, verità, bugie, media, razzismo, femminismo, religione, matrimonio, paternità: basta ascoltare ...

