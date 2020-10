GameStop e Microsoft siglano un accordo di partnership pluriennale

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 9 ottobre 2020)hanno siglato undi. A prima vista, sarebbe facile presumere che sia qualcosa che coinvolgerà il marchio Xbox, ma non sembra essere così.Come spiegato in un comunicato stampa, grazie all'utilizzerà gli strumenti creati daper migliorare le operazioni aziendali generali. La tecnologia diaiuterà con gli aspetti finanziari, di comunicazione e di inventario legati ai processi quotidiani di. Coloro che lavorano nel negozio potranno anche utilizzare i tablet Surface per aiutare i clienti.Dal lato del cliente, tuttavia, questanon significherà molto. L'unica cosa ...