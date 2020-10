Covid: ligi e preoccupati, misure rispettate in tutto il FVG (Di venerdì 9 ottobre 2020) Cittadini ligi e anche preoccupati in Friuli Venezia Giulia: la gran parte delle persone indossa regolarmente la mascherina coprendo con attenzione sia naso che bocca, come da prescrizioni e provvedimenti.A Trieste nonostante la bella giornata ad esclusione di poche persone che non intendono adeguarsi o che calzano la mascherina in modo irregolare, magari lasciando il naso scoperto, quasi tutti osservano le regole stabilite ieri. Ancor più ligi sono in Friuli. A Udine più di una persona esprime apprensione: “Non siamo tranquilli, anzi, siamo un po’ preoccupati e non vorremmo tornare in lockdown”, dice un uomo al bar. E’ entrato con la mascherina ben sistemata sul volto e l’ha abbassata soltanto al momento di consumare per poi rialzarla immediatamente ... Leggi su udine20 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Cittadinie anchein Friuli Venezia Giulia: la gran parte delle persone indossa regolarmente la mascherina coprendo con attenzione sia naso che bocca, come da prescrizioni e provvedimenti.A Trieste nonostante la bella giornata ad esclusione di poche persone che non intendono adeguarsi o che calzano la mascherina in modo irregolare, magari lasciando il naso scoperto, quasi tutti osservano le regole stabilite ieri. Ancor piùsono in Friuli. A Udine più di una persona esprime apprensione: “Non siamo tranquilli, anzi, siamo un po’e non vorremmo tornare in lockdown”, dice un uomo al bar. E’ entrato con la mascherina ben sistemata sul volto e l’ha abbassata soltanto al momento di consumare per poi rialzarla immediatamente ...

FogliaviolaCom : @Palazzo_Chigi Che facciamo, lo ricordiamo pure domani ai ligi vigili romani? #Roma #COVID__19 - EugenioBerto70 : Covid: in Fvg ligi e preoccupati, misure rispettate - matmatty040 : @2diesse Che poi, l'@HappyDays_1988, é uno dei più ligi, seri e naturalmente sicuri in materia #Covid_19. Ma soprat… - CorriereQ : Covid: in Fvg ligi e preoccupati, misure rispettate - sardanews : Covid: in Fvg ligi e preoccupati, misure rispettate -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ligi Covid: in Fvg ligi e preoccupati, misure rispettate Agenzia ANSA Mascherine, segnalazioni boom a Venezia: «Troppa gente non le indossa»

VENEZIA La notizia cattiva è che in tanti sembrano non aver recepito le indicazioni dell'ultimo Dpcm. Quella buona (per i trasgressori) è che per qualche giorno le ...

La mascherina obbligatoria non spaventa i turisti: "Più sicuri che a casa nostra"

Beh, il Covid ci ha rubato pure quelle. Nell’immaginario planetario siamo diventati un popolo ligio alle regole, rispettoso, ubbidiente. Santi, poeti e navigatori, come sempre. Di più, adesso, ...

