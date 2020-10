Contagi, ricoveri e decessi: ecco tutta la verità sui numeri (Di venerdì 9 ottobre 2020) Giuseppe De Lorenzo I dati sono in aumento. Le mascherine tornano obbligatorie. Viene evocato il lockdown. Ma non è come ad aprile: ecco il perché C'è un brutto vizio duro a morire da cui la gran parte dei giornali non riesce proprio a guarire: quello di continuare a basare l'informazione quotidiana sul coronavirus su un dato sostanzialmente falsato, un po' bugiardo, sicuramente impreciso. Il numero dei nuovi Contagi. Ormai da marzo ogni sacrosanto giorno su tutte le prime pagine campeggia quel numero magico di "nuovi Contagi" che da mesi andiamo dicendo essere influenzato da troppi fattori per essere preso in considerazione. Certo fa effetto leggere di 4mila o 5mila persone infette in più. Ma non è un'informazione utile. Prendiamo ad esempio quanto sta succedendo in queste settimane, con i ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Giuseppe De Lorenzo I dati sono in aumento. Le mascherine tornano obbligatorie. Viene evocato il lockdown. Ma non è come ad aprile:il perché C'è un brutto vizio duro a morire da cui la gran parte dei giornali non riesce proprio a guarire: quello di continuare a basare l'informazione quotidiana sul coronavirus su un dato sostanzialmente falsato, un po' bugiardo, sicuramente impreciso. Il numero dei nuovi. Ormai da marzo ogni sacrosanto giorno su tutte le prime pagine campeggia quel numero magico di "nuovi" che da mesi andiamo dicendo essere influenzato da troppi fattori per essere preso in considerazione. Certo fa effetto leggere di 4mila o 5mila persone infette in più. Ma non è un'informazione utile. Prendiamo ad esempio quanto sta succedendo in queste settimane, con i ...

Tg3web : Aumentano ancora i contagi da coronavirus. Più di 4000 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Cresce anche il numero dei r… - Open_gol : Il rapporto @Gimbe suona la sveglia: +42% di contagi in una settimana, netto aumento di malati e ricoveri - Tg1Raiofficial : I numeri fanno registrare una nuova impennata di contagi in Italia. Sono quasi 4.500 nelle ultime 24 ore. Il picco… - News24Italy : #Coronavirus, l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto - lilloconiglio : Contagi al Policlinico. A seguito di nostra richiesta FSI-USAE convocata dal direttore generale: “Chiude la sala pa… -