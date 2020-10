Commisso: «Non sono inferiore ai proprietari di Arsenal e Liverpool, ma loro hanno stadi moderni» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, continua a battere sulla questione stadio. Il numero uno viola ha rilasciato un’intervista al portale Offthepitch.com lanciando nuovi significativi messaggi. «Non mi sento secondo a nessuno – ha detto -. I proprietari americani che gestiscono Manchester United, Arsenal e Liverpool non hanno necessariamente più risorse finanziarie di me. Cosa hanno loro che io non ho? hanno stadi nuovi e moderni che li aiutano a generare entrate maggiori rispetto alla Fiorentina. Non sono venuto qui per fare soldi, ma sarei triste se continuassi a perderne molti ogni anno». Foto: Twitter ufficiale ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 ottobre 2020) Rocco, presidente della Fiorentina, continua a battere sulla questioneo. Il numero uno viola ha rilasciato un’intervista al portale Offthepitch.com lanciando nuovi significativi messaggi. «Non mi sento secondo a nessuno – ha detto -. Iamericani che gestiscono Manchester United,nonnecessariamente più risorse finanziarie di me. Cosache io non ho?nuovi eche li aiutano a generare entrate maggiori rispetto alla Fiorentina. Nonvenuto qui per fare soldi, ma sarei triste se continuassi a perderne molti ogni anno». Foto: Twitter ufficiale ...

kiernan_22 : RT @Fiorentinanews: #Commisso: 'Non sono inferiore ai proprietari di Manchester United, Liverpool e Arsenal, ma loro hanno un qualcosa che… - sonoNAPnonITA : @casertacampania Ok, ma Commisso per realizzare il centro sportivo xi metterà soldi suoi, non della Fiorentina. DeL… - cabezon29 : @PaoloCond @CozzolinoSalvo Perché Lei che può non ha fatto un editoriale duro, contro commisso, prade', nardella? P… - tano2763 : RT @Boboj29: I dirigenti della Fiorentina con il Presidente Commisso in testa invece di denigrare Chiesa dovrebbero ringraziare lui e la Ju… - _intersect : RT @PPuglioli: Purtroppo il calcio è un gioco per tanti, ma non per tutti. Sfogarsi con Lorenzo Chiesa ragazzo del 2004, con account anche… -