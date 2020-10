Baldur's Gate III, bug corretti ma Larian non si fida: 'ma l'RTX 3080 esiste? Nvidia inviatecene una' (Di venerdì 9 ottobre 2020) Baldur's Gate III si è aggiornato con una nuova patch che, tra le altre cose, ha corretto diversi bug riportati dai giocatori che utilizzano una Nvidia GeForce RTX 3080. I bug altro non erano che fastidiose "stranezze grafiche" che ora non dovrebbero essere più presenti: il post pubblicato sulla pagina ufficiale Steam del gioco è corredato anche da una particolare richiesta di Larian.In sostanza lo studio dichiara riferendosi a Nvidia: "Piccolo particolare: poiché la scheda grafica è così popolare, non siamo stati in grado di procurarcene una in modo da testare il gioco prima del lancio. Insomma, non ce l'abbiamo ancora. A questo punto siamo abbastanza sicuri che RTX 3080 sia una cosa inventata. Dimostrate che ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 ottobre 2020)'sIII si è aggiornato con una nuova patch che, tra le altre cose, ha corretto diversi bug riportati dai giocatori che utilizzano unaGeForce RTX. I bug altro non erano che fastidiose "stranezze grafiche" che ora non dovrebbero essere più presenti: il post pubblicato sulla pagina ufficiale Steam del gioco è corredato anche da una particolare richiesta di.In sostanza lo studio dichiara riferendosi a: "Piccolo particolare: poiché la scheda grafica è così popolare, non siamo stati in grado di procurarcene una in modo da testare il gioco prima del lancio. Insomma, non ce l'abbiamo ancora. A questo punto siamo abbastanza sicuri che RTXsia una cosa inventata. Dimostrate che ...

