Almeida resta in rosa col brivido (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ordine d'arrivo 6tappa Castrovillari-Matera: 1, Arnaud Demare, Fra, Groupama, km 188 in 4h 54' 38'', media 38,28,, 2, Matthews, Aus, st, 3, Felline, 4, Molano, Col,, 5, Cimolai, 6, Vendrame, 8, Sagan, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ordine d'arrivo 6tappa Castrovillari-Matera: 1, Arnaud Demare, Fra, Groupama, km 188 in 4h 54' 38'', media 38,28,, 2, Matthews, Aus, st, 3, Felline, 4, Molano, Col,, 5, Cimolai, 6, Vendrame, 8, Sagan, ...

TuttoQuaNews : RT @Corriere: Giro: Démare vince ancora, Almeida resta in rosa, Nibali viaggia protetto - serieB123 : Giro d’Italia 2020: Démare vince, Almeida resta in rosa, Nibali avanti protetto - Corriere : Giro: Démare vince ancora, Almeida resta in rosa, Nibali viaggia protetto - Corriere : Giro: Démare vince ancora, Almeida resta in rosa, Nibali viaggia protetto - TeleAppula : Giro: a Matera bis di Demare, Almeida resta in rosa -