Allerta gialla in rianimazione Ma il Sud preoccupa molto

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Francesca Angeli La presidente degli anestesisti: "Siamo più preparati rispetto a marzo, ma mancano medici e infermieri" «Non possiamo dichiarare di essere in sicurezza: in una scala di allarme dal verde al rosso siamo al giallo. E il Sud ora cipiù del Nord». Flavia Petrini, componente del Comitato tecnico scientifico e presidente della Siaarti, società italiana di Anestesia, Analgesia,e Terapia Intensiva, è in prima linea sul fronte di contrasto all'epidemia di Covid-19. La crisi pandemica è tra i temi al centro del 74° congresso Siaarti che si apre oggi e dal quale la Petrini lancia il suo appello al ministero della Salute affinché i professionisti della medicina d'emergenza siano più coinvolti nel processo di riorganizzazione del servizio sanitario ...