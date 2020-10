Tutta la classe in quarantena, anzi no. Contagi e confusione al Manin (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lievitano i casi Covid negli istituti capitolini, e pure la confusione. L'ennesimo che si aggiunge all'elenco è stato individuato in una classe – la IC - della scuola secondaria dell'Istituto Daniele Manin dell'Esquilino. “In attesa delle disposizioni della Asl Roma 1 per la richiesta dei tamponi al personale e agli alunni venuti in contatto con la Asl si decreta la quarantena immediata della classe e dei docenti interessati”, ha dato notizia ieri l'altro il sito della scuola in un'informativa a firma della dirigente scolastica Manuela Manferlotti inviata ai docenti della scuola secondaria di primo grado e al personale Ata. Ieri, poi, la preside ha comunicato i riscontri della Asl, la quale “ha segnalato la non pericolosità del caso”. “Il soggetto ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lievitano i casi Covid negli istituti capitolini, e pure la. L'ennesimo che si aggiunge all'elenco è stato individuato in una– la IC - della scuola secondaria dell'Istituto Danieledell'Esquilino. “In attesa delle disposizioni della Asl Roma 1 per la richiesta dei tamponi al personale e agli alunni venuti in contatto con la Asl si decreta laimmediata dellae dei docenti interessati”, ha dato notizia ieri l'altro il sito della scuola in un'informativa a firma della dirigente scolastica Manuela Manferlotti inviata ai docenti della scuola secondaria di primo grado e al personale Ata. Ieri, poi, la preside ha comunicato i riscontri della Asl, la quale “ha segnalato la non pericolosità del caso”. “Il soggetto ...

odiotutti__ : sta mattina quando sono entrata in classe tutta la classe mi ha fatto un applauso... e io cosi ?????? - tempoweb : Tutta la classe in #quarantena, anzi no. Contagi e confusione al #Manin #covid #roma #8ottobre… - Ivan39482423 : @ZioKlint @MoriMrc D'accordo con voi. In Italia quello che manca è un partito che dal palco mandi un 'vaffanculo!'… - freaqueenout : non la prof di filosofia che mi chiama “amore mio” davanti a tutta la classe - _cryb4byy : sono in una classe nuova e da quando è iniziata la scuola non ho ancora parlato con quasi tutta la classe, per colp… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutta classe Tutta la classe in quarantena, anzi no. Contagi e confusione al Manin Il Tempo San Cesareo – Quarantena fino al 16 ottobre per una classe della Primaria del plesso Giannuzzi

La Asl RM5 ha disposto oggi la quarantena per 14 giorni della classe Terza H della Scuola Primaria del plesso Giannuzzi e del personale scolastico coinvolto. La dirigente scolastica ha quindi sospeso ...

La nuova papamobile di Papa Francesco: l'auto in regalo è tutta green

Ad idogreno ed economica: ecco la Toyota Mirai recapitata direttamente al Pontefice prima della scorsa udienza del mercoledì. La vettura è la stessa utilizzata l'anno scorso nel viaggio apostolico in ...

La Asl RM5 ha disposto oggi la quarantena per 14 giorni della classe Terza H della Scuola Primaria del plesso Giannuzzi e del personale scolastico coinvolto. La dirigente scolastica ha quindi sospeso ...Ad idogreno ed economica: ecco la Toyota Mirai recapitata direttamente al Pontefice prima della scorsa udienza del mercoledì. La vettura è la stessa utilizzata l'anno scorso nel viaggio apostolico in ...