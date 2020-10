The Voice Senior: svelati i 5 giudici in trattativa (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il prossimo mese su Rai Uno debutterà The Voice Senior, la versione over del classico – ed al momento messo in stand-by – The Voice Of Italy. Lo show, che passa sul primo canale dal prossimo 20 novembre (al posto di Tale e Quale Show di Carlo Conti) avrà un regolamento più snello rispetto al talent che tutti conosciamo e sarà condotto da Antonella Clerici. Al momento l’unico giurato confermato sembrerebbe essere Albano (in coppia con sua figlia Jasmine Carrisi), mentre sarebbe definitivamente sfumata l’ipotesi Elodie. Al suo posto – come rivelato da Blogo – potrebbe arrivare Giusy Ferreri. Oltre lei in pole position anche Loredana Bertè (già vista ed ammirata nella giuria di Amici di Maria De Filippi) e Gigi D’Alessio (che proprio come Albano ha preso ... Leggi su biccy (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il prossimo mese su Rai Uno debutterà The, la versione over del classico – ed al momento messo in stand-by – TheOf Italy. Lo show, che passa sul primo canale dal prossimo 20 novembre (al posto di Tale e Quale Show di Carlo Conti) avrà un regolamento più snello rispetto al talent che tutti conosciamo e sarà condotto da Antonella Clerici. Al momento l’unico giurato confermato sembrerebbe essere Albano (in coppia con sua figlia Jasmine Carrisi), mentre sarebbe definitivamente sfumata l’ipotesi Elodie. Al suo posto – come rivelato da Blogo – potrebbe arrivare Giusy Ferreri. Oltre lei in pole position anche Loredana Bertè (già vista ed ammirata nella giuria di Amici di Maria De Filippi) e Gigi D’Alessio (che proprio come Albano ha preso ...

