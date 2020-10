Tesla - Le nuove batterie debutteranno sulle Model Y europee

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 8 ottobre 2020) La Gigafactory di Berlino sarà la prima fabbrica dellaa utilizzare i nuovi accumulatori svelati durante il Battery Day. Ad affermarlo, ovviamente su Twitter, è stato lo stesso Elon Musk, che ha sottolineato come questa non sia l'unica novità che verrà portata al debutto dall'impianto europeo. Il nuovo stabilimento, infatti, verrà utilizzato per introdurretecnologie che cambieranno radicalmente i processi produttivi del costruttore con l'obiettivo di ridurre i costi e incrementare l'efficienza per assemblare più vetture e garantire una migliore qualità dei prodotti. L'introduzione dei nuovi processi produttivi, tuttavia, presenta diversi rischi: non essendo ancora totalmente collaudate, lesoluzioni potrebbero creare dei problemi che dovranno essere risolti ...