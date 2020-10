Temptation Island, la furia di Salvo contro Francesca: “Oramai sono single” (video) (Di giovedì 8 ottobre 2020) Francesca e Salvo sono l’ultima coppia ad aver preso parte a Temptation Island 2020. Di puntata in puntata, i due ragazzi stanno aumentando la loro importanza sulle dinamiche del programma condotto da Alessia Marcuzzi, complici le parole di fuoco che Salvo pronuncia contro la fidanzata. Nella serata di ieri, l’uomo si è esibito in una furente reazione dopo aver ascoltato durante il falò una frase piuttosto pesante di Francesca, in parte giustificata comunque da quanto ascoltato fino a quel momento: “Per me se vuole andare può farlo“. Salvo, fuori di sé, si è scagliato contro tutto quello che incontrava davanti a sé: armadi, sdrai, pouf. E menomale ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 8 ottobre 2020)l’ultima coppia ad aver preso parte a2020. Di puntata in puntata, i due ragazzi stanno aumentando la loro importanza sulle dinamiche del programma condotto da Alessia Marcuzzi, complici le parole di fuoco chepronunciala fidanzata. Nella serata di ieri, l’uomo si è esibito in una furente reazione dopo aver ascoltato durante il falò una frase piuttosto pesante di, in parte giustificata comunque da quanto ascoltato fino a quel momento: “Per me se vuole andare può farlo“., fuori di sé, si è scagliatotutto quello che incontrava davanti a sé: armadi, sdrai, pouf. E menomale ...

maria93153161 : RT @eliscrivecose: Ma quanto cazzo è out of context Temptation Island il 7 ottobre, Maria mai più per favore - zazoomblog : Temptation Island Carlotta commuove il web: la promessa del padre a Nello - #Temptation #Island #Carlotta - bwshinxs : RT @eliscrivecose: Ma quanto cazzo è out of context Temptation Island il 7 ottobre, Maria mai più per favore - lludoll : RT @eliscrivecose: Ma quanto cazzo è out of context Temptation Island il 7 ottobre, Maria mai più per favore - MondoPalermo : Quando la tua fidanzata è ossessionata da Temptation Island: l'esilarante falò di confronto de 'I Soldi Spicci' ?? V… -