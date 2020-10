Spezia | torna Nzola | triennale per l' attaccante

(Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, - GENOVA, 08 OTT - Loabbraccia di nuovo M'Bala. L'classe 1996 ha firmato un contrattocon il club di via Melara.così in maglia bianca dopo essere ...

cdsnews : #cronaca #laspezia - Cieli soleggiati sino a venerdì poi torna a piovere - primocanale : Spezia: torna Nzola dal Trapani, Galabinov verso il rinnovo - Spezia_1906 : ?? 'Non ho mai pensato a #Llorente'. #Meluso torna ancora sul mercato appena concluso - salvione : Spezia, torna Nzola: l'attaccante ha firmato un triennale - mrandroid02 : Spezia, torna Nzola: l'attaccante ha firmato un triennale -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia torna

La Spezia - Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata oggi e domani alla Spezia ultime 48 ore di sole prima di un ritorno delle nuvole e della pioggia che torneranno ad essere protagonisti n ...Il portiere si è infortunato in allenamento, domani sarà operato a Villa Stuart Tornerà per novembre. Gotti dovrà scegliere il sostituto tra il friulano e Nicolas ...