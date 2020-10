Skriniar: «Grazie a tutti per i vostri messaggi. Sto bene e in isolamento» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Milan Skriniar ha tenuto ringraziare tutti i tifosi che gli hanno mostrato affetto dopo la notizia della sua positività al Covid Milan Skriniar ha tenuto ringraziare tutti i tifosi che gli hanno mostrato affetto dopo la notizia della sua positività al Covid: «Grazie mille a tutti per i vostri messaggi. Sto bene e in isolamento. Nei prossimi giorni faccio altri test. Ci vediamo presto e spacchiamo tutto. Forza Inter». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Milanha tenuto ringraziarei tifosi che gli hanno mostrato affetto dopo la notizia della sua positività al Covid Milanha tenuto ringraziarei tifosi che gli hanno mostrato affetto dopo la notizia della sua positività al Covid: «mille aper i. Stoe in. Nei prossimi giorni faccio altri test. Ci vediamo presto e spacchiamo tutto. Forza Inter». Leggi su Calcionews24.com

Skriniar, come spiegato anche da Bastoni poche ore fa, ha comunicato di essere per fortuna asintomatico e di trovarsi in isolamento. Il difensore è comunque molto carico e non vede l'ora di poter rico

