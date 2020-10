Roma, Rangnick in lizza per il ruolo di allenatore-d.s. (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Roma starebbe pensando a Rangnick per il ruolo di allenatore e direttore sportivo La Roma è sempre alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. A fare la scelta sarà Eric Williamson, ovvero il braccio destro di Friedkin. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tra i candidati ci sarebbe anche Ralf Rangnick. L’arrivo del tedesco metterebbe a rischio il posto di Fonseca. L’ex Lipsia potrebbe infatti arrivare alla Roma nel doppio ruolo di direttore sportivo e allenatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lastarebbe pensando aper ildie direttore sportivo Laè sempre alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. A fare la scelta sarà Eric Williamson, ovvero il braccio destro di Friedkin. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tra i candidati ci sarebbe anche Ralf. L’arrivo del tedesco metterebbe a rischio il posto di Fonseca. L’ex Lipsia potrebbe infatti arrivare allanel doppiodi direttore sportivo e. Leggi su Calcionews24.com

Roma, Rangnick sfida Paratici: chi sarà il nuovo DS?

