Previsioni Meteo, verso una grande ondata di maltempo al Sud tra Lunedì 12 e Martedì 13 Ottobre (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il potenziale perturbato legato al sistema e al tipo di ristrutturazione del sistema, continua a rivelarsi consistente anche se, nell'ultimo aggiornamento, viene un po' ridotta la durata del primo affondo di inizio settimana. Oltre alle piogge e ai temporali prefrontali che arriverebbero nella giornata di domenica 11, il maltempo intenso è atteso tra le prime ore mattutine di lunedì 12 e il mattino di martedì 13. Questa la fase, secondo i dati modellistici ultimi, in cui i fronti più violenti potrebbero inveire in maniera particolare sulle nostre regioni meridionali, direttamente esposte alla circolazione delle correnti portanti. Tutta l'Italia, da Nord a Sud, specie da domenica, vedrebbero rovesci e temporale distribuiti un po' ovunque, ove più, ove meno, ma localmente anche forti. Tuttavia ...

