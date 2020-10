Monopoly, una nuova versione fa vincere chi perde sempre (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Monopoly, forse il più amato gioco da tavolo della storia, compie 85 anni. Era il lontano 1935 quando faceva il suo debutto per la gioia dei bambini e dei ragazzi. Grazie alle sue regole coinvolgenti e al suo stile unico conquistò letteralmente un miliardo di giocatori in tutto il mondo. Per questo, fin da subito, il Monopoly si affermò come un vero e proprio fenomeno. Nel corso dei decenni è riuscito a ritagliarsi uno spazio di rilievo nella cultura pop. Il celeberrimo gioco da tavolo ha influenzato cinema, moda, design e i videogiochi. Si contano oltre 500 edizioni differenti lanciate nel corso della sua longeva carriera. Arriva adesso la notizia che per festeggiare l’85° anniversario Monopoly arriverà in due nuove versioni, tra cui una che è definita ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il, forse il più amato gioco da tavolo della storia, compie 85 anni. Era il lontano 1935 quando faceva il suo debutto per la gioia dei bambini e dei ragazzi. Grazie alle sue regole coinvolgenti e al suo stile unico conquistò letteralmente un miliardo di giocatori in tutto il mondo. Per questo, fin da subito, ilsi affermò come un vero e proprio fenomeno. Nel corso dei decenni è riuscito a ritagliarsi uno spazio di rilievo nella cultura pop. Il celeberrimo gioco da tavolo ha influenzato cinema, moda, design e i videogiochi. Si contano oltre 500 edizioni differenti lanciate nel corso della sua longeva carriera. Arriva adesso la notizia che per festeggiare l’85° anniversarioarriverà in due nuove versioni, tra cui una che è definita ...

