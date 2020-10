Maurizio Sarri rescinde con la Juventus ed è pronto al rientro (Di giovedì 8 ottobre 2020) Maurizio Sarri prepara il grande ritorno. Dopo l’esperienza agrodolce vissuta alla guida della Juventus e culminata con l’esonero dopo l’eliminazione dagli ottavi di Champions League contro il Lione, nonostante il campionato vinto, il tecnico toscano sta per rescindere il contratto che lo vede ancora legato per altri due anni ai bianconeri e punta a rimettersi in gioco. Maurizio Sarri è stato esonerato La conferma arriva direttamente dall’amico e confidente, Arturo Virgili che, intervistato da TuttoSport, ha svelato: “Rivedremo Maurizio, penso e spero, prima di Natale. Con la Juventus, nonostante quello che si dica, non ha litigato. E lo dimostra il fatto che stia parlando con il club per la risoluzione del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 ottobre 2020)prepara il grande ritorno. Dopo l’esperienza agrodolce vissuta alla guida dellae culminata con l’esonero dopo l’eliminazione dagli ottavi di Champions League contro il Lione, nonostante il campionato vinto, il tecnico toscano sta perre il contratto che lo vede ancora legato per altri due anni ai bianconeri e punta a rimettersi in gioco.è stato esonerato La conferma arriva direttamente dall’amico e confidente, Arturo Virgili che, intervistato da TuttoSport, ha svelato: “Rivedremo, penso e spero, prima di Natale. Con la, nonostante quello che si dica, non ha litigato. E lo dimostra il fatto che stia parlando con il club per la risoluzione del ...

