Mascherine in ufficio, al lavoro e all’aperto: quando indossarle (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ora è ufficiale: la mascherina va indossata ovunque, o quasi. L’obbligo è stato esteso a tutto il Paese dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato e firmato il nuovo Dpcm. Il primo strumento di protezione da virus va portato sempre con sé è indossato quasi sempre. Esistono alcune eccezioni: sono esenti dall’obbligo i bambini sotto i sei anni, chi ha patologie incompatibili con l’uso della mascherina e chi svolge attività fisica. Non solo: anche chi si trova in campagna o in montagna, o comunque qualunque posto isolato, può non indossarla. Ma deve farlo non appena arrivi qualcun altro nelle vicinanze. L’obbligo è esteso anche a strade e piazze e qualunque posto all’aperto. Pochi dubbi quindi: le linee guida sono chiare, non c’è rischio di fraintendimento. E a lavoro: quindi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ora è ufficiale: la mascherina va indossata ovunque, o quasi. L’obbligo è stato esteso a tutto il Paese dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato e firmato il nuovo Dpcm. Il primo strumento di protezione da virus va portato sempre con sé è indossato quasi sempre. Esistono alcune eccezioni: sono esenti dall’obbligo i bambini sotto i sei anni, chi ha patologie incompatibili con l’uso della mascherina e chi svolge attività fisica. Non solo: anche chi si trova in campagna o in montagna, o comunque qualunque posto isolato, può non indossarla. Ma deve farlo non appena arrivi qualcun altro nelle vicinanze. L’obbligo è esteso anche a strade e piazze e qualunque posto all’aperto. Pochi dubbi quindi: le linee guida sono chiare, non c’è rischio di fraintendimento. E a: quindi ...

ilpost : Da oggi la mascherina va indossata anche all'aperto, a meno che non siate completamente da soli. Ma in ufficio rest… - Corriere : Mascherine obbligatorie da oggi (anche in ufficio) : tutte le regole per evitare multe... - italiaserait : Mascherine in ufficio, al lavoro e all’aperto: quando indossarle - P_Gravina1 : RT @icebergfinanza: Mascherine da oggi obbligatorie (anche in ufficio)... allora sono proprio stupidi, come diceva Einstein oltre la stupid… - psymonic : RT @ilpost: Da oggi la mascherina va indossata anche all'aperto, a meno che non siate completamente da soli. Ma in ufficio resta tutto come… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine ufficio Obbligo mascherina in ufficio: le regole del nuovo DPCM per i luoghi di lavoro Money.it Disabile violentata all’Oasi di Troina, fermato un operatore sanitario

L’uomo e’ stato condotto in carcere dagli uomini della Squadra Mobile “dopo la piena confessione” resa negli uffici della Questura di Enna ... di ogni sistema di protezione antivirale, tuta e ...

MASCHERINE ALL’APERTO: ECCO LE NUOVE REGOLE DEL DPCM IN VIGORE OGGI

ROMA – Dalla giornata di oggi, giovedì 8 ottobre, entrano in vigore le nuove regole introdotte dal Dpcm firmato ieri dal premier Giuseppe Conte. La mascherina dovrà essere portata sempre con sé e ...

L’uomo e’ stato condotto in carcere dagli uomini della Squadra Mobile “dopo la piena confessione” resa negli uffici della Questura di Enna ... di ogni sistema di protezione antivirale, tuta e ...ROMA – Dalla giornata di oggi, giovedì 8 ottobre, entrano in vigore le nuove regole introdotte dal Dpcm firmato ieri dal premier Giuseppe Conte. La mascherina dovrà essere portata sempre con sé e ...