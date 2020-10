Lega, Salvini “Apriamoci alla società, serve rivoluzione liberale” (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo allargare. Ora il nostro sguardo è rivolto alle elezioni che la prossima primavera si terranno nelle principali città italiane, da Milano a Roma, da Napoli a Torino”. Lo dice al Corriere della Sera il leader della Lega, Matteo Salvini, che oggi incontrerà il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani “per cominciare a ragionare sul futuro”.“Vanno allargati i confini del nostro perimetro politico coinvolgendo imprenditori e professionisti. Ho in testa un modello preciso: le Marche. Dove il centrodestra ha vinto dopo 50 anni e la Lega è diventata il primo partito in Consiglio regionale. Lì siamo stati capaci di creare un mix che è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamorgare. Ora il nostro sguardo è rivolto alle elezioni che la prossima primavera si terranno nelle principali città italiane, da Milano a Roma, da Napoli a Torino”. Lo dice al Corriere della Sera il leader della, Matteo, che oggi incontrerà il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani “per cominciare a ragionare sul futuro”.“Vannorgati i confini del nostro perimetro politico coinvolgendo imprenditori e professionisti. Ho in testa un modello preciso: le Marche. Dove il centrodestra ha vinto dopo 50 anni e laè diventata il primo partito in Consiglio regionale. Lì siamo stati capaci di creare un mix che è stato ...

