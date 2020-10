«Kontora» | una vertigine in bianco e nero

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Siamo in autunno, periodo solitamente caldo per le manifestazioni festivaliere, e al momento la situazione giapponese, così come in molte altre parti del mondo, si divide fra eventi che hanno deciso di passare online, di solito quelli minori, e quelli che hanno optato per una edizione ridotta ma dal vivo. Fra quest’ultime, il Tokyo International Film Festival a fine ottobre ed il Tokyo Filmex nell’ultima settimana di novembre, ed è un fatto significativo che entrambe le manifestazioni si svolgano nella … Continua L'articolo «», unainproviene da il manifesto.