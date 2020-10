Juventus | aperto il fascicolo ‘k’ per la fuga dalla bolla | ecco cosa rischiano i calciatori

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il mondo del calcio ha dovuto fare i conti con un vero e proprio caso, tutto è natopositività di duedel Napoli. La partita contro lanon si è disputata e c’è attesa per la decisione del giudice sportivo. Poi sono nate delle polemiche per la partenza deiper le Nazionali, dopo la positività di due membri dello staff. La procura haundenominato ‘k’, non ci sono indagati e nemmeno ipotesi di reato. A segnalare l’episodio era stata l’Asl. In caso di accertamento di una violazione solo amministrativa la vicenda passerà alla Prefettura. Il rischio massimo è di una multa I giocatori coinvolti sono quelli convocati nelle rispettive nazionali, ovvero ...