Inter, altri due positivi: sono Nainggolan e Gagliardini. Gli aggiornamenti anche su Ibrahimovic (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ancora problemi in casa Inter in vista del derby di campionato contro il Milan. Dopo i difensori Skriniar e Bastoni, anche altri due centrocampisti sono risultati positivi. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ si tratta di Nainggolan e Gagliardini. Pessime notizie per il tecnico Antonio Conte che rischia di perdere tante pedine per l’importante match. Nuovi tamponi anche in casa Milan. Il difensore Duarte e l’attaccante Ibrahimovic sono risultati ancora positivi. I rossoneri procedono con tamponi ogni 2-3 giorni. anche la loro presenza per la partita del 17 ottobre è a serio rischio. Sicuramente ci saranno delle defezioni nel derby di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ancora problemi in casain vista del derby di campionato contro il Milan. Dopo i difensori Skriniar e Bastoni,due centrocampistirisultati. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ si tratta di. Pessime notizie per il tecnico Antonio Conte che rischia di perdere tante pedine per l’importante match. Nuovi tamponiin casa Milan. Il difensore Duarte e l’attaccanterisultati ancora. I rossoneri procedono con tamponi ogni 2-3 giorni.la loro presenza per la partita del 17 ottobre è a serio rischio. Sicuramente ci saranno delle defezioni nel derby di ...

redazioneiene : L'ex procuratore della FIGC Giuseppe Pecoraro: “Mi diedero l’audio della VAR degli altri episodi, tranne di quello… - Gallo9Modazza : RT @marifcinter: #Skriniar: 'Grazie mille a tutti per i vostri messaggi. Sto bene e in isolamento. Nei prossimi giorni faccio altri test. C… - Calcio_Casteddu : Questo il risultato del tampone effettuato in giornata dall'ex giocatore del #CagliariCalcio. Il centrocampista e p… - LLPI4_ : RT @marifcinter: #Skriniar: 'Grazie mille a tutti per i vostri messaggi. Sto bene e in isolamento. Nei prossimi giorni faccio altri test. C… - H0PESTR0M : RT @marifcinter: #Skriniar: 'Grazie mille a tutti per i vostri messaggi. Sto bene e in isolamento. Nei prossimi giorni faccio altri test. C… -