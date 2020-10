Impatto nella notte tra due auto | paura per un vigilante a Telese Terme

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Incidente questalungo la centrale Via Roma a. Coinvolte due, una Mercedes Classe A guidata da un 38enne e una Panda del servizio di Vigilanza notturna condotta da un 36enne. Sul posto i Vigili del Fuoco della locale stazione, impegnati nell’operazione di recupero del conducente della Panda attraverso il parabrezza, e la Polizia che ha provveduto ai rilievi del caso. Trasportato in ospedale ilche lamentava diversi dolori in seguito all’. L'articolo proviene da Anteprima24.it.