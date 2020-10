Higuain, non solo risse: prima magia nella MLS [VIDEO] (Di giovedì 8 ottobre 2020) Gonzalo Higuain griffa la sua prima rete in MLS. E lo fa in grandissimo stile, perfettamente incline con la sua carriera da top player. Il calciatore argentino, accasatosi all’Inter Miami CF dopo aver rescisso il suo contratto con la Juventus, era balzato agli onori delle cronache per la rissa al debutto nel campionato statunitense. Contro i Red Bull New York, però, l’attaccante sudamericano ha timbrato il cartellino, per la prima volta, segnando un goal bellissimo su calcio di punizione. Il VIDEO della punizione di Higuain La magia di Gonzalo Higuain è stata immediatamente celebrata dalla MLS, prima di fare il giro del mondo. Quando mancavano dieci minuti più recupero alla fine della partita (1-1 in quel momento), ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Gonzalogriffa la suarete in MLS. E lo fa in grandissimo stile, perfettamente incline con la sua carriera da top player. Il calciatore argentino, accasatosi all’Inter Miami CF dopo aver rescisso il suo contratto con la Juventus, era balzato agli onori delle cronache per la rissa al debutto nel campionato statunitense. Contro i Red Bull New York, però, l’attaccante sudamericano ha timbrato il cartellino, per lavolta, segnando un goal bellissimo su calcio di punizione. Ildella punizione diLadi Gonzaloè stata immediatamente celebrata dalla MLS,di fare il giro del mondo. Quando mancavano dieci minuti più recupero alla fine della partita (1-1 in quel momento), ...

