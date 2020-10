‘Gf Vip 5’ | Elisabetta Gregoraci fa una confessione e stronca le speranze di chi la vorrebbe con Pierpaolo Pretelli

Leggi su isaechia

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Brutto due di picche nelle ultime ore per. La sua vicinanza alla calabreseal Grande Fratello Vip 5 ha fatto sognare il popolo di Twitter, ma anche gli stessi telespettatori, a quali di puntata in puntata sono stati mostrati da Alfonso Signorini i video che raccontavano la complicità dei due piccioncini all’interno della Casa più spiata d’Italia. Tra una lettera dell’ex marito Flavio Briatore e l’altra, anchesi era mostrata lusingata dalle attenzioni dell’ex velino e anche lei non ha trascurato sguardi, frasi e atteggiamenti che lasciassero presagire che l’interesse difosse ricambiato. Ma ecco che, come un fulmine a ciel sereno, per ilè ...