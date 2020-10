Franceska Pepe in isolamento e lontana dai social | possibile rientro

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Un Grande Fratello Vip come quest’anno, mai avuto nella storia delle televisione italiana, il Re dei Reality per eccellenza. Gran colpo per Alfonso Signorini, ogni diretta televisiva è un boom di ascolti indecifrabile. Quest’anno sono tanti i colpi di scena, l’ultimo che potremmo averne conferma solo domani, riguarda il televoto fasullo o meno tra Adua De Vesco e. Il destino dipotrebbe non essere ancora segnato. La modella è stata eliminata lo scorso lunedì 5 ottobre dalla casa del Grande Fratello Vip dopo una sfida all’ultima preferenza. Al televoto con lac’erano infatti Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta ed Adua Del Vesco, da giorni ormai al centro delle polemiche a causa di alcune finte storie d’amore di ...