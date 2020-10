Disabile violentata in una struttura protetta a Enna, arrestato un operatore sanitario (Di giovedì 8 ottobre 2020) Orrore in una struttura protetta a Enna dove un operatore sanitario è stato arrestato per avere violentato una ragazza Disabile mettendola incinta. Il fatto è avvenuto durante il periodo di lockdown ma solamente adesso si è venuti a capo di questa vicenda davvero raccapricciante. Disabile violentata in una struttura protetta a Enna Il fermo è stato disposto dai sostituti Procuratori di Enna, Stefania Leonte e Orazio Longo, al termine del lungo interrogatorio in cui l’operatore sanitario ha confessato la violenza sulla ragazza Disabile. Si tratta di L.A., di 39 anni che adesso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 8 ottobre 2020) Orrore in unadove unè statoper avere violentato una ragazzamettendola incinta. Il fatto è avvenuto durante il periodo di lockdown ma solamente adesso si è venuti a capo di questa vicenda davvero raccapricciante.in unaIl fermo è stato disposto dai sostituti Procuratori di, Stefania Leonte e Orazio Longo, al termine del lungo interrogatorio in cui l’ha confessato la violenza sulla ragazza. Si tratta di L.A., di 39 anni che adesso ...

