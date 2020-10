Cyberpunk 2077 criticato per il crunch ma CD Projekt RED non ci sta: 'alcuni preferirebbero che fossimo cattive persone' (Di giovedì 8 ottobre 2020) CD Projekt RED è stato al centro di una polemica quando è stato confermato che gli sviluppatori dell'azienda erano stati messi in una modalità crunch obbligatoria fino al lancio di Cyberpunk 2077. In concreto, questo significa che lavoreranno un giorno in più nel fine settimana, anche se saranno pagati per questo; tuttavia, i dirigenti di CDPR avevano precedentemente promesso di provare a ridurre il crunch e sono stati criticati per non essere stati all'altezza.Adrian Chmielarz, fondatore di People Can Fly e del suo attuale studio The Astronauts, ha scritto un lungo post su Facebook questa domenica dove ritiene che il crunch non sia sempre qualcosa di estremamente "cattivo" come molti credono.Łukasz Szczepankowski, Lead Technical Designer presso CDPR, ha ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 ottobre 2020) CDRED è stato al centro di una polemica quando è stato confermato che gli sviluppatori dell'azienda erano stati messi in una modalitàobbligatoria fino al lancio di. In concreto, questo significa che lavoreranno un giorno in più nel fine settimana, anche se saranno pagati per questo; tuttavia, i dirigenti di CDPR avevano precedentemente promesso di provare a ridurre ile sono stati criticati per non essere stati all'altezza.Adrian Chmielarz, fondatore di People Can Fly e del suo attuale studio The Astronauts, ha scritto un lungo post su Facebook questa domenica dove ritiene che ilnon sia sempre qualcosa di estremamente "cattivo" come molti credono.Łukasz Szczepankowski, Lead Technical Designer presso CDPR, ha ...

Eurogamer_it : #Cyberpunk2077 e crunch: CDPR si difende sui social. - iCrewPlay : ?? NUOVA OFFERTA! Cyberpunk 2077 in sconto su Instant Gaming ?? - vocifm : Cyberpunk 2077, attesissimo role-playing game, uscirà il prossimo 19 novembre. Nell'attesa i videogamer italiani po… - Krasher88real : La mia top 4 che mi terrà impegnato per un bel po': AC Valhalla Cyberpunk 2077 Nuova mappa su Conan Exiles Traduz… - Giilish : RT @InstantGamingIT: Ecco la sceneggiatura del doppiaggio giapponese per Cyberpunk 2077 -