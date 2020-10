Chiusa l’inchiesta Consip. Babbo Renzi e Verdini ora rischiano il processo. Per i pm condizionarono gli appalti. Nel mirino una maxi-gara da 2,7 miliardi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sparita da tempo dai radar, torna a irrompere sulla scena l’inchiesta sul caso Consip. A riportarla in auge è la Procura di Roma che ieri ha chiuso uno dei filoni della maxi indagine, consegnando i relativi avvisi alle persone coinvolte, che ora potrebbe finire in un’aula di tribunale. A rischiare il processo sono undici persone tra cui Tiziano Renzi, padre dell’ex premier Matteo, a cui viene contestato il traffico di influenze illecite e la turbativa d’asta. Dalla lettura delle carte emerge come la maggior parte delle contestazioni riguarda essenzialmente due gare bandite all’epoca dalla centrale appalti della pubblica amministrazione, ossia la Fm4 che valeva 2,7 miliardi di euro e quella da alcune decine di milioni per i servizi di pulizia. Nessun ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sparita da tempo dai radar, torna a irrompere sulla scena l’inchiesta sul caso. A riportarla in auge è la Procura di Roma che ieri ha chiuso uno dei filoni dellaindagine, consegnando i relativi avvisi alle persone coinvolte, che ora potrebbe finire in un’aula di tribunale. A rischiare ilsono undici persone tra cui Tiziano, padre dell’ex premier Matteo, a cui viene contestato il traffico di influenze illecite e la turbativa d’asta. Dalla lettura delle carte emerge come la maggior parte delle contestazioni riguarda essenzialmente due gare bandite all’epoca dalla centraledella pubblica amministrazione, ossia la Fm4 che valeva 2,7di euro e quella da alcune decine di milioni per i servizi di pulizia. Nessun ...

