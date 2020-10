Calciomercato Juventus, svolta Isco: l’Inter beffa Paratici? (Di giovedì 8 ottobre 2020) beffa in vista dall’Inter? La Juventus trema e sul fronte Isco il Calciomercato potrebbe regalare una nuova e inaspettata svolta. Dalla Spagna rimbalzano delle voci davvero incredibili: i nerazzurri, infatti, starebbero pensando ad uno scambio alla pari per mettere sotto contratto il fantasista del Real Madrid, da diversi anni accostato ciclicamente alla squadra bianconera. Andrea Pirlo, osservando la rosa attualmente a sua disposizione, potrebbe avere bisogno di un giocatore con le caratteristiche dello spagnolo, un profilo in grado di connettere i reparti come pochi eguali al mondo e capace di trattare la sfera con qualità e tecnica sopraffina. L’inserimento dei nerazzurri, però, potrebbe complicare i piani di Fabio Paratici: ecco le ultime notizie sul ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 8 ottobre 2020)in vista dall’Inter? Latrema e sul fronteilpotrebbe regalare una nuova e inaspettata. Dalla Spagna rimbalzano delle voci davvero incredibili: i nerazzurri, infatti, starebbero pensando ad uno scambio alla pari per mettere sotto contratto il fantasista del Real Madrid, da diversi anni accostato ciclicamente alla squadra bianconera. Andrea Pirlo, osservando la rosa attualmente a sua disposizione, potrebbe avere bisogno di un giocatore con le caratteristiche dello spagnolo, un profilo in grado di connettere i reparti come pochi eguali al mondo e capace di trattare la sfera con qualità e tecnica sopraffina. L’inserimento dei nerazzurri, però, potrebbe complicare i piani di Fabio: ecco le ultime notizie sul ...

