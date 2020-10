Bonus pc non sarà per tutti: esclusi alcuni Comuni? (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Bonus pc da 500 euro è in dirittura d’arrivo. Il primo ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che regola la concessione dei voucher per la banda ultralarga, computer e tablet, alle famiglie con Isee sotto i 20mila euro all’anno. Il decreto mette a disposizione 204 milioni di euro Iva inclusa, per una platea di 2,2 milioni di aventi diritto. Soltanto in 480 mila potranno quindi beneficiarne e per questo per il riconoscimento del contributo sarà seguito il criterio dell’ordine delle domande. Dopo la smentita sul comodato uso, ora l’attenzione è rivolta alla platea dei beneficiari: sembra infatti che la misura non sia per tutti, ma riservata solo ad alcune aree e “ad utenze localizzate in alcuni ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ilpc da 500 euro è in dirittura d’arrivo. Il primo ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che regola la concessione dei voucher per la banda ultralarga, computer e tablet, alle famiglie con Isee sotto i 20mila euro all’anno. Il decreto mette a disposizione 204 milioni di euro Iva inclusa, per una platea di 2,2 milioni di aventi diritto. Soltanto in 480 mila potranno quindi beneficiarne e per questo per il riconoscimento del contributo sarà seguito il criterio dell’ordine delle domande. Dopo la smentita sul comodato uso, ora l’attenzione è rivolta alla platea dei beneficiari: sembra infatti che la misura non sia per, ma riservata solo ad alcune aree e “ad utenze localizzate in...

