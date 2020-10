Auto: Thorel (Psa), visite in concessionaria crollate con stop incentivi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. -(Adnkronos) - Con lo stop agli incentivi Automobilistici per le fasce di modelli con emissioni fra 61 e 110 grammi di CO2 per Km "il traffico in concessionaria è crollato, perché i clienti pensano che fra qualche mese potrebbero tornare i bonus" e quindi bloccano gli acquisti. Lo denuncia Gaetano Thorel, CEO di Groupe PSA Italia, che all'Adnkronos sottolinea come "i dati parlano chiaro" sul successo della misura. "A settembre abbiamo avuto un +10% ma soprattutto le acquisizioni tra agosto e settembre illustrano che siamo ben oltre il +50% rispetto all'anno scorso". "Ottobre - anticipa - sarà un buon mese per le immatricolazioni, con un dato superiore al 2019, ma con ordini fatti in precedenza: così al settore manca un volano per i prossimi mesi". "Il governo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. -(Adnkronos) - Con loaglimobilistici per le fasce di modelli con emissioni fra 61 e 110 grammi di CO2 per Km "il traffico inè crollato, perché i clienti pensano che fra qualche mese potrebbero tornare i bonus" e quindi bloccano gli acquisti. Lo denuncia Gaetano, CEO di Groupe PSA Italia, che all'Adnkronos sottolinea come "i dati parlano chiaro" sul successo della misura. "A settembre abbiamo avuto un +10% ma soprattutto le acquisizioni tra agosto e settembre illustrano che siamo ben oltre il +50% rispetto all'anno scorso". "Ottobre - anticipa - sarà un buon mese per le immatricolazioni, con un dato superiore al 2019, ma con ordini fatti in precedenza: così al settore manca un volano per i prossimi mesi". "Il governo ...

