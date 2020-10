Under 21, Bastoni e Carnesecchi i due positivi al Covid-19 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sarebbero Alessandro Bastoni e Marco Carnesecchi i due calciatori dell’Under 21 positivi al Covid-19 Questa mattina, la FIGC ha comunicato che due calciatori dell’Italia Under 21 sono risultati positivi al Covid-19; annullando così la seduta d’allenamento odierna. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i due giocatori dovrebbero essere il difensore Alessandro Bastoni dell’Inter e il portiere Marco Carnesecchi dell’Atalanta. Entrambi sono asintomatici e oggi effettueranno un terzo tampone. Se dovesse risultare positivo, i due verranno posti in isolamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sarebbero Alessandroe Marcoi due calciatori dell’21al-19 Questa mattina, la FIGC ha comunicato che due calciatori dell’Italia21 sono risultatial-19; annullando così la seduta d’allenamento odierna. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i due giocatori dovrebbero essere il difensore Alessandrodell’Inter e il portiere Marcodell’Atalanta. Entrambi sono asintomatici e oggi effettueranno un terzo tampone. Se dovesse risultare positivo, i due verranno posti in isolamento. Leggi su Calcionews24.com

