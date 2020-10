Temptation Island-8: il riassunto della quarta puntata (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ieri 7 Ottobre 2020 è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island-8, che è stata piena di colpi di scena incredibili. Per prima cosa c’è stato il falò di confronto tra Davide e Serena, che non è stato così combattuto come si credeva. Poi Speranza ha visto dei video che l’hanno demoralizzata e schifata oltre ogni limite, gettandola nella disperazione più profonda. Leggi anche: Temptation Island-8: le anticipazioni della quarta puntata Temptation Island-8: il falò di Davide e Serena Serena alla fine è arrivata al falò di confronto immediato. Davide gli racconta tutto quello che a lui lo ha ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ieri 7 Ottobre 2020 è andata in onda ladi-8, che è stata piena di colpi di scena incredibili. Per prima cosa c’è stato il falò di confronto tra Davide e Serena, che non è stato così combattuto come si credeva. Poi Speranza ha visto dei video che l’hanno demoralizzata e schifata oltre ogni limite, gettandola nella disperazione più profonda. Leggi anche:-8: le anticipazioni-8: il falò di Davide e Serena Serena alla fine è arrivata al falò di confronto immediato. Davide gli racconta tutto quello che a lui lo ha ...

