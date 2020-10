Serie A Juventus | UFFICIALE | svelate date e orari di anticipi e posticipi

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)– Questa sosta delle Nazionali non si può dire che non sia giunta al momento giusto. Quella che ci siamo lasciati alle spalle è stata una settimana di polemiche, di tensioni, alimentate ovviamente da quello che è successo, o meglio non successo, tra Juve e Napoli. Il big match della terza giornata che non si è disputato per le celeberrime ragioni ha fatto gridare allo scandalo, tanto è vero che il presidente Gravina e il ministro Spadafora si sono incontrati recentemente per cercare di porre un freno a tutta questa mole mediatica.diSe la situazione dovesse rimanere così com’è, ...