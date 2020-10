Roda “Lo sci azzurro riparte in sicurezza, a Soelden per far bene” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Il 17 ottobre ripartirà con uno slalom gigante la Coppa del Mondo di Sci a Soelden, in Austria. Un appuntamento al quale la nazionale italiana di sci si presenta in fiducia, nonostante il lungo lockdown dovuto al Coronavirus. “Noi abbiamo lavorato bene allenandoci solo sui nostri ghiacciai, ma tutto è stato fatto nel migliore dei modi, anche dal punto di vista della sicurezza e della salute dei nostri ragazzi – ha spiegato il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda -. Il primo giugno siamo ripartiti dallo Stelvio. Non è stato semplice però insieme alla commissione medica abbiamo fatto un grande lavoro. Chi andrà a Soelden avrà tutte le carte in tavola per fare bene”. Roda, in occasione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Il 17 ottobre ripartirà con uno slalom gigante la Coppa del Mondo di Sci a, in Austria. Un appuntamento al quale la nazionale italiana di sci si presenta in fiducia, nonostante il lungo lockdown dovuto al Coronavirus. “Noi abbiamo lavorato bene allenandoci solo sui nostri ghiacciai, ma tutto è stato fatto nel migliore dei modi, anche dal punto di vista dellae della salute dei nostri ragazzi – ha spiegato il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio-. Il primo giugno siamo ripartiti dallo Stelvio. Non è stato semplice però insieme alla commissione medica abbiamo fatto un grande lavoro. Chi andrà aavrà tutte le carte in tavola per fare bene”., in occasione del ...

