Reggio Calabria, una via intitolata a Stefano Cucchi. La sorella Ilaria: “Vi voglio bene” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – “Una via intitolata a Stefano. Grazie Michela Conia. Grazie Comune di Cinquefrondi. Vi voglio bene”. Lo scrive su Facebook Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, postando una foto della targa apposta dal Comune in provincia di Reggio Calabria. Il 22 ottobre saranno undici anni dalla morte del 31enne romano, avvenuta nel 2009 nella Capitale dopo un arresto per spaccio di stupefacenti. Leggi su dire (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA – “Una via intitolata a Stefano. Grazie Michela Conia. Grazie Comune di Cinquefrondi. Vi voglio bene”. Lo scrive su Facebook Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, postando una foto della targa apposta dal Comune in provincia di Reggio Calabria. Il 22 ottobre saranno undici anni dalla morte del 31enne romano, avvenuta nel 2009 nella Capitale dopo un arresto per spaccio di stupefacenti.

