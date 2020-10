Rapina e precedenti per droga “Mio figlio non era un delinquente” dice il padre di Luigi Cafia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Eccesso di legittima difesa. E’ questa l’accusa per cui sarà indagato l’agente di polizia che nella notte tra sabato e domenica ha sparato e ucciso Luigi Cafaia, il ragazzo di 17 anni sorpreso nel corso di una Rapina insieme ad un complice. Sarà indagato per eccesso di legittima difesa l’agente che nella notte tra sabato … L'articolo Rapina e precedenti per droga “Mio figlio non era un delinquente” dice il padre di Luigi Cafia proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Eccesso di legittima difesa. E’ questa l’accusa per cui sarà indagato l’agente di polizia che nella notte tra sabato e domenica ha sparato e uccisoCafaia, il ragazzo di 17 anni sorpreso nel corso di unainsieme ad un complice. Sarà indagato per eccesso di legittima difesa l’agente che nella notte tra sabato … L'articoloper“Mionon era un delinquente”ildiproviene da leggilo.org.

