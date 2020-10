PS5 vs PS4 in un video confronto che mostra i muscoli della next-gen (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nella giornata di ieri Take-Two ha condiviso un trailer che ci ha mostrato da vicino cosa potremo aspettarci dalla versione next-gen e in particolare PS5 di NBA 2K21.Sulla qualità del trailer ci sono pochi dubbi dato che l'impatto è davvero impressionante ma la serie cestistica ha sempre sfoggiato un aspetto grafico di primissimo ordine quindi quanto sarà davvero stupefacente il salto generazionale evidenziato da un videogioco che tra l'altro continua a uscire anche su PS4 e Xbox One?Per cercare di rispondere a questa domanda ci viene incontro un video pubblicato dal canale YouTube BBallCreator 2K. Il video in questione mette faccia a faccia PS5 vs PS4 con un confronto davvero interessante e sotto molti aspetti rivelatore. Quanto sarà importante il salto ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nella giornata di ieri Take-Two ha condiviso un trailer che ci hato da vicino cosa potremo aspettarci dalla versione-gen e in particolare PS5 di NBA 2K21.Sulla qualità del trailer ci sono pochi dubbi dato che l'impatto è davvero impressionante ma la serie cestistica ha sempre sfoggiato un aspetto grafico di primissimo ordine quindi quanto sarà davvero stupefacente il salto generazionale evidenziato da ungioco che tra l'altro continua a uscire anche su PS4 e Xbox One?Per cercare di rispondere a questa domanda ci viene incontro unpubblicato dal canale YouTube BBallCreator 2K. Ilin questione mette faccia a faccia PS5 vs PS4 con undavvero interessante e sotto molti aspetti rivelatore. Quanto sarà importante il salto ...

