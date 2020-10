Pizarro: «Da piccolo tifavo per il Bayern Monaco e l’Inter» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Claudio Pizarro è stato un grande attaccante che ha fatto la storia del Bayern Monaco: ecco le sue parole anche sull’Inter Claudio Pizarro si presenta quale nuovo ambasciatore del Bayern Monaco. Ecco le sue parole sull’Inter. «Quando ero piccolo, in Perù andavano in televisione molte partite della Bundesliga e della Serie A. Ecco perché il Bayern è stato il mio club da bambino: li adoravo, guardavo tutte le loro partite. Mi piaceva anche l’Inter, erano i miei due club preferiti. Solo che non avevo le maglie, purtroppo: allora non esisteva, era irraggiungibile in Perù». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Claudioè stato un grande attaccante che ha fatto la storia del: ecco le sue parole anche sull’Inter Claudiosi presenta quale nuovo ambasciatore del. Ecco le sue parole sull’Inter. «Quando ero, in Perù andavano in televisione molte partite della Bundesliga e della Serie A. Ecco perché ilè stato il mio club da bambino: li adoravo, guardavo tutte le loro partite. Mi piaceva anche l’Inter, erano i miei due club preferiti. Solo che non avevo le maglie, purtroppo: allora non esisteva, era irraggiungibile in Perù». Leggi su Calcionews24.com

