Obbligo mascherina | l’infettivologo Bassetti | “Fare un provvedimento da Nord a Sud non va bene”

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Fare undaa Sud non va bene, ci sono regioni come Campania e Liguria in cui è bene stressare l’uso della, temo che mettere una misura per tutti uguale rischi far scendere l’attenzione anziché alzarla”: è quanto ha affermato Matteo, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. “Oggi i contagi stanno crescendo ma il nostro sistema sanitario non è in difficoltà ma dobbiamo essere vigilanti, la situazione in Campania ad esempio ci dimostra che le cose non vanno benissimo ”. Per quanto riguarda la situazione all’Ospedale San Martino di Genovaafferma a Radio 24 che ci sono “18 ricoverati per ...