Napoli femminile, sconfitta 3-0 a tavolino con l’Inter. Non c’era il medico in distinta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Weekend da dimenticare per il Napoli calcio, sia maschile che femminile. Entrambe le squadre sembrano infatti avere come minimo comune denominatore la sconfitta per 3-0 a tavolino. Se i maschietti sono ancora sub iudice, per le ragazze, invece, è tutto ufficiale. Il Giudice sportivo ha, infatti, disposto la sconfitta del Napoli per 3-0 a tavolino contro l’Inter per non aver inserito il medico sociale e il corretto numero di “calciatrici formate” nella distinta di gara. È stato quindi invalidato il risultato raggiunto in campo, che era di pareggio per 1-1, ed è stata anche inflitta un’ammenda di € 3.000,00 al club azzurro. A seguito di questa decisione è ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Weekend da dimenticare per ilcalcio, sia maschile che. Entrambe le squadre sembrano infatti avere come minimo comune denominatore laper 3-0 a. Se i maschietti sono ancora sub iudice, per le ragazze, invece, è tutto ufficiale. Il Giudice sportivo ha, infatti, disposto ladelper 3-0 acontro l’Inter per non aver inserito ilsociale e il corretto numero di “calciatrici formate” nelladi gara. È stato quindi invalidato il risultato raggiunto in campo, che era di pareggio per 1-1, ed è stata anche inflitta un’ammenda di € 3.000,00 al club azzurro. A seguito di questa decisione è ...

