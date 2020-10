Molinari punta al top

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Francescoricomincia da Las Vegas, giocando il Shriners Hospitals For Children Open, torneo del Pga Tour. Dall'ultima apparizione, lo scorso 12 marzo, la vita dell'azzurro è cambiata ...

Ultime Notizie dalla rete : Molinari punta

Quotidiano.net

Francesco Molinari ricomincia da Las Vegas, giocando il Shriners Hospitals For Children Open, torneo del Pga Tour. Dall’ultima apparizione, lo scorso 12 marzo, la vita dell’azzurro è cambiata radicalm ...L’occasione è data dallo Shriners Hospitals for Children Open a Las Vegas, che fa parte della stagione 2020-2021 del PGA Tour e che prenderà il via giovedì. Un’assenza, quella di Molinari, che affonda ...Vittorie del doppio senior U23 di Francesco Molinari e Salvatore Giardino e del quattro di coppia pesi leggeri maschile ai campionati lombardi ...